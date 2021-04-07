Светлячки разработали "звуковое оружие" против врагов

Биологи подвергли изучению способность светлячков светиться, привлекая таким образом представителей противоположного пола, сообщает издание "Машины и механизмы".

Свечение привлекает и врагов этих насекомых, например, летучих мышей. Поэтому светлячкам пришлось научиться противостоять этим угрозам.

Учёные выяснили, что светлячки с помощью подрагивания крыльев издают особый звук. Любопытно, что сами светлячки его не слышат и не используют для общения с сородичами.

Биологи пришли к выводу, что эти ультразвуковые сигналы — своеобразное "звуковое оружие", которое светлячки используют против своих врагов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во всём мире существует более двух тысяч различных видов светлячков. Но учёные выяснили, что вся эта группа насекомых находится под угрозой исчезновения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.