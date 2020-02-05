Во всем мире существует более двух тысяч различных видов светлячков. Но ученые выяснили, что вся эта группа насекомых находится под угрозой исчезновения.
Ученые выделили несколько причин:
Самая главная из этих угроз — это потеря естественной среды обитания.
"После того как мангровые леса трансформировали в плантации пальмового масла, численность обитающих здесь светлячков Pteroptyx tener существенно сократилась", — сообщили экологи.
За последние несколько десятков лет заметно выросли показатели светового загрязнения, которое особенно сильно угрожает светлячкам. Насекомые не имеют возможность спариваться, что приводит к сокращению их численности. Также негативно отражается на численности светлячков пестициды, которые используют в сельском хозяйстве: они убивают личинок светлячков.
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