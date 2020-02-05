Из-за деятельности человека светлячки могут погаснуть навсегда

Во всем мире существует более двух тысяч различных видов светлячков. Но ученые выяснили, что вся эта группа насекомых находится под угрозой исчезновения.

Почему сокращается численность светлячков?

Ученые выделили несколько причин:

потерю среды обитания;

пестициды;

искусственное ночное освещение.

Самая главная из этих угроз — это потеря естественной среды обитания.

"После того как мангровые леса трансформировали в плантации пальмового масла, численность обитающих здесь светлячков Pteroptyx tener существенно сократилась", — сообщили экологи.

За последние несколько десятков лет заметно выросли показатели светового загрязнения, которое особенно сильно угрожает светлячкам. Насекомые не имеют возможность спариваться, что приводит к сокращению их численности. Также негативно отражается на численности светлячков пестициды, которые используют в сельском хозяйстве: они убивают личинок светлячков.