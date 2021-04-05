Планетологи назвали вещество, необходимое для жизни на экзопланетах

Учёные продолжают открывать новые экзопланеты и активнее работать над созданием технологий поиска внеземных цивилизаций.

Для того, чтобы научиться находить потенциально обитаемые экзопланеты, необходимо определить так называемые биосигнатуры, утверждают американские планетологи.

Речь идёт об изопрене.

Биосигнатуры — это химические признаки, указывающие на то, что на планете протекают биологические процессы. Ранее к ним относились кислород, метан, углекислый газ, сероводород и другие вещества. Но в результате новых исследований выяснилось, что все эти вещества могут быть и на безжизненных планетах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десятки тысяч планет нашей Галактики могут быть обитаемыми.

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