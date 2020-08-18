Астрономы изучили свойства уже открытых экзопланет и пришли к выводу, что в Галактике могут быть десятки тысяч обитаемых планет. Для того чтобы это доказать, астрономам нужно найти хотя бы одну обитаемую экзопланету.
"Даже если в окрестностях Солнечной системы (то есть — в 100 000 световых лет от Земли) нет потенциально обитаемых экзопланет, это никак не повлияет на вероятность обнаружения обитаемых миров в других частях Галактики. Астрономам нужно открыть хотя бы одну обитаемую экзопланету — этот факт будет с 95-процентной вероятностью указывать на то, что их очень и очень много. Даже в самых пессимистических вариантах — десятки тысяч", — пояснил один из авторов исследования, профессор Римского университета Тор Вергата.
Учёные в процессе проведения расчётов учитывали только данные о других планетах. По словам астрономов, скоро у них будут новые данные, благодаря которым удастся определить число планет в Млечном Пути, которые могут быть обитаемы.
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