В регионе Ла-Либертад (Перу) к северу от Лимы археологи обнаружили 3200-летнее строение с огромной фреской с изображением паука.
Для создания рисунка фигур древний мастер использовал охристую, жёлтую и серую краску.
Возможно, найденное строение с фреской — это храм, посвящённый божеству воды, считает археолог Регуло Франко.
Открытие было сделано случайно после того, как фермеры, несмотря на протесты учёных, посадили в районе археологической поисков авокадо и сахарный тростник.
Стоит отметить, что паук — это божество, характерное для местной доиспанской культуры Cupisnique, представители которой часто изображали его на каменных тарелках. Паук — символ плодородия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Перу обнаружили следы схватки древнего крокодила с ленивцем.
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