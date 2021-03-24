В Перу найден храм бога-паука

В регионе Ла-Либертад (Перу) к северу от Лимы археологи обнаружили 3200-летнее строение с огромной фреской с изображением паука.

Для создания рисунка фигур древний мастер использовал охристую, жёлтую и серую краску.

Возможно, найденное строение с фреской — это храм, посвящённый божеству воды, считает археолог Регуло Франко.

Открытие было сделано случайно после того, как фермеры, несмотря на протесты учёных, посадили в районе археологической поисков авокадо и сахарный тростник.

Стоит отметить, что паук — это божество, характерное для местной доиспанской культуры Cupisnique, представители которой часто изображали его на каменных тарелках. Паук — символ плодородия.﻿﻿﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Перу обнаружили следы схватки древнего крокодила с ленивцем.