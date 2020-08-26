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В Перу обнаружили следы схватки древнего крокодила с ленивцем

Наука

Палеонтологи из перуанского университета имени Каэтано Эредиа обнаружили останки огромного ленивца, убитого крокодилом 13 млн лет назад. Вес ленивца составлял около 80 кг (современные виды достигают максимум 6 кг), а длина крокодила достигает 4 метров.

В то время на территории современной Латинской Америки были болота, потом они превратились в бассейн Амазонки. 

Учёные проанализировали находку и выяснили, что задняя нога ленивца перед смертью была зажата в челюстях пурусзавра. Это вымерший вид каймана миоценовой эпохи. 

На кости палеонтологи обнаружили 46 отпечатков зубов. Укус каймана был очень сильным, так как хищник смог пробить берцовую кость задней лапы и нанести серьёзные повреждения внешним тканям. После такого нападения ленивец не смог выжить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Болгарии обнаружили гигантского древнего слона.

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