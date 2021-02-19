Исследование артефактов, найденных в 1928 году в пещере Шукба в Леванте, показало, что неандертальцы и Homo sapiens пользовались одними и теми же орудиями труда. К такому выводу пришли учёные из Института истории человечества Макса Планка (Германия), изучив каменные орудия труда и останки животных.
Также учёные провели анализ зуба и сравнили его с образцами Человека разумного и неандертальцев. Оказалось, что зуб принадлежал девятилетнему неандертальцу.
Это стало доказательством того, что найденные в пещере Шукба орудия труда были созданы неандертальцами. Таким образом, нубийской технологией обработки камня владели не только Homo sapiens.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мускулатура неандертальцев подсказала, когда люди начали одеваться.
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