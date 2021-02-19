Неандертальцы и Homo sapiens пользовались одинаковыми орудиями труда

Исследование артефактов, найденных в 1928 году в пещере Шукба в Леванте, показало, что неандертальцы и Homo sapiens пользовались одними и теми же орудиями труда. К такому выводу пришли учёные из Института истории человечества Макса Планка (Германия), изучив каменные орудия труда и останки животных.

Также учёные провели анализ зуба и сравнили его с образцами Человека разумного и неандертальцев. Оказалось, что зуб принадлежал девятилетнему неандертальцу.

Это стало доказательством того, что найденные в пещере Шукба орудия труда были созданы неандертальцами. Таким образом, нубийской технологией обработки камня владели не только Homo sapiens.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мускулатура неандертальцев подсказала, когда люди начали одеваться.