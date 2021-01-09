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Учёные выяснили, с каких пор люди начали носить одежду

Интересные Новости

Учёные долго искали ответ на вопрос — когда древние люди начали носить одежду? Хотя ответ, казалось бы, очевиден — когда начали замерзать.

Учёные выяснили, с каких пор люди начали носить одежду

Расселяясь по материку, древние люди постепенно заходили во всё более холодные местности, и им потребовалось сохранять тепло тела, чтобы не замёрзнуть и выжить в новых условиях. Тогда и могла появиться первая одежда.

Доказательством тому археологи считают каменные орудия, которые могли использоваться для обработки шкур животных. Возраст этих предметов, найденных в испанских горах Атапуэрка и связанных с деятельностью человека-предшественника (Homo antecessor) датируется 780 тысяч лет. Орудиям, раскопанным в Шёнингене, Германия — около 400 тысяч лет, этими инструментами когда-то владел человек гейдельбергский (Homo heidenbelgensis).

Учёные также обратили внимание на рисунок мускулатуры неандертальцев. По их мнению, такой рельеф мышц предполагал специфическую физическую нагрузку, которая могла быть связана с обработкой шкур. Это происходило около 400 тысяч лет назад.

Что касается человека разумного (Homo Sapiens), он начал одеваться около 170 тысяч лет назад, считают учёные, и подсказку в этом им дали… вши. В 2011 году выяснилось, что одёжные вши начали генетически отличаться от головных именно тогда.

А "мода" на "одежду по фигуре" пошла 40 тысяч лет назад, говорят археологи. Именно этим возрастом датируются костяные шила и иглы, которыми древние люди начали сшивать куски шкур между собой, чтобы обеспечить более плотное прилегание к телу и лучшую защиту от холода, пишет журнал Science Focus.

Автор: Людмила Черткова
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