Установлен настоящий цвет коронавируса

С момента начала пандемии каждый по-своему представлял себе внешний вид коронавируса.

Оказывается, коронавирус чёрно-белого цвета.

"Истинные цвета коронавируса — чёрно-белые. Так как вирус меньше длины волны света, он не имеет цвета", — заявил специалист научно-исследовательского института EHESS Андре Гюнерт.

Учёный пояснил, что молекулы вируса специально окрашивают ч разные цвета, это позволяет лучше различать детали.

Часто модель COVID-19 делают красной, жёлтой, синей или розовой.

Коронавирус имеет шарообразную форму, сообщает Le Parisien.