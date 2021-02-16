С момента начала пандемии каждый по-своему представлял себе внешний вид коронавируса.
Оказывается, коронавирус чёрно-белого цвета.
"Истинные цвета коронавируса — чёрно-белые. Так как вирус меньше длины волны света, он не имеет цвета", — заявил специалист научно-исследовательского института EHESS Андре Гюнерт.
Учёный пояснил, что молекулы вируса специально окрашивают ч разные цвета, это позволяет лучше различать детали.
Часто модель COVID-19 делают красной, жёлтой, синей или розовой.
Коронавирус имеет шарообразную форму, сообщает Le Parisien.
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