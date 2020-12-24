В янтаре обнаружили древний цветок возрастом 100 млн лет

Учёные недавно обнаружили на территории Мьянмы небольшой кусок янтаря, в котором находился цветок. Оказалось, что он застыл в нём 100 млн лет назад. Размер цветка составляет почти 2 мм.

Специалисты провели опыты и выяснили, что это первый цветок, относящийся к отделу покрытосеменных растений. По мнению ученых, этот цветок был частью большого соцветия из разных видов цветков.

Находка позволит восстановить процесс развития живой природы и заполнить пробелы в знаниях об эволюции растений. Кроме того, учёные смогут узнать обо всех геологических процессах, которые происходили в древние времена.

Но изучение древних находок может занимать несколько месяцев.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад.