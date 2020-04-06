В Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад

В австралийском штате Виктория обнаружили мух, которые застыли в янтаре. Возраст находки 41 млн лет. Интересно то, что найденные мухи, похоже, были в самом начале "приступа" страсти, когда оказались в древесной смоле. Обычно мухи совокупляются всего за несколько секунд, что делает находку особенно уникальной.

"Это одно из самых великих открытий в науке для Австралии. Янтарь принято считать своего рода Святым Граалем в этой дисциплине, так как организмы сохраняются в состоянии приостановленной анимации в идеальном трехмерном пространстве и выглядят так, как будто они умерли только вчера. На самом деле возраст таких находок насчитывает миллионы лет. Благодаря им можно получить большое количество информации о древних земных экосистемах", — сообщили палеонтологи.

Данная находка может стать первым примером так называемого замерзшего поведения в истории окаменелостей, найденных в Австралии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в янтаре обнаружили часть птицы, жившей почти 100 млн лет назад.