"Одноклассники" запустили сервис для видеознакомств

Социальная сеть "Одноклассники" запустила сервис для знакомств с видеочатом "Окно". По словам разработчиков, у пользователей появится возможность находить себе собеседников определённого возраста и с общими интересами.

Сервис знакомств будет работать на базе видеозвонков от Mail. ru Group.

На основании введённых пользователем данных он будет искать собеседников.

Общаться можно как с помощью видеочата, так и через соцсеть.

В аккаунте собеседника будет отображаться только имя, пол и возраст. Последние два параметра при желании можно скрыть.

В случае плохого поведения собеседника на него можно будет пожаловаться. В таком случае администрации нужно отправить скриншот звонка, сообщает ТАСС.

Ранее социальная сеть "Одноклассники" объявила третью премию лучшего контента "Самый ОК!".