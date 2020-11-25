Социальная сеть "Одноклассники" объявила третью премию лучшего контента "Самый ОК!". Пользователям предстоит проголосовать за лучший российский проект 2020 года.
Претенденты на победу "Чики", Zivert, "Ледниковый период" и другие.
Специалисты компании проанализировали упоминания самых популярных шоу, фильмов и сериалов этого года года в публикациях и комментариях пользователей "Одноклассников".
Проекты с наибольшим количеством упоминаний и просмотров стали номинантами премии "Самый ОК!".
Эта премия проводится с 2017 года. Ежегодно в ней принимают участие самые популярные российские фильмы, сериалы, шоу, хиты и блоки 2020 года. Главное условие участия — наличие контента номинантов в "Одноклассниках".
Пользователи смогут проголосовать на любой платформе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что зрители "Ледникового периода" выберут лучшую пару в "Одноклассниках".
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.