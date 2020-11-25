Пользователи "Одноклассников" выберут лучший контент 2020 года

Социальная сеть "Одноклассники" объявила третью премию лучшего контента "Самый ОК!". Пользователям предстоит проголосовать за лучший российский проект 2020 года.

Претенденты на победу "Чики", Zivert, "Ледниковый период" и другие.

Специалисты компании проанализировали упоминания самых популярных шоу, фильмов и сериалов этого года года в публикациях и комментариях пользователей "Одноклассников".

Проекты с наибольшим количеством упоминаний и просмотров стали номинантами премии "Самый ОК!".

Эта премия проводится с 2017 года. Ежегодно в ней принимают участие самые популярные российские фильмы, сериалы, шоу, хиты и блоки 2020 года. Главное условие участия — наличие контента номинантов в "Одноклассниках".

Пользователи смогут проголосовать на любой платформе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что зрители "Ледникового периода" выберут лучшую пару в "Одноклассниках".