На Солнце произошёл мощнейший за три года взрыв

В минувшее воскресенье на поверхности Солнца было зафиксирован самый мощный за три года взрыв.

Об этом сообщила Лаборатория Солнечной радиологической астрономии Физического института РАН.

Взрыв, зафиксированный около 13: 00 мск, достиг мощности M4. 4 по данным рентгеновских орбитальных детекторов, что делает его одним из самых сильных по 5-уровневой шкале.

Такого не было 3 года

В последний раз солнечные вспышки такой мощности астрономы наблюдали осенью 2017 года.

Наблюдатели отмечают, что реальная мощность взрыва, вероятно, была еще выше, учитывая, что эпицентр находился в скрытой части Астро:

Хотя место самого извержения не было видно с Земли, часть выброшенной корональной массы можно было разглядеть - она вышла над краем Солнца.

Расположение зоны активности исключает возможность того, что она каким-то образом повлияет на Землю:

заряженные частицы и облака плазмы, образованные во время извержения, пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты.

Вращение Солнца смещает эти активные зоны.

Таким образом, зона, в которой произошел такой взрыв, будет видна в поле зрения с Земли в течение 24 часов и непосредственно на линии между Солнцем и Землей в течение недели. Однако исследователи не прогнозируют, сохранится ли высокая солнечная активность до этого момента.

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