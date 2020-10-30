Сергей Богачёв: в ближайшие два-три года активность Солнца будет расти

О том, когда будет расти солнечная активность, как определяются магнитные бури и влияют ли они на самочувствие человека, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру доктор физико-математических наук, астрофизик Сергей Богачёв.

Активность Солнца растет

— Сергей, объясните нам на пальцах, что такое магнитная буря и чего нам от нее ожидать.

— Земля в данный момент находится под довольно сильным воздействием со стороны солнечного ветра. Магнитное поле Земли сопротивляется, что и является причиной магнитных бурь. Есть прогноз, что эти возмущения могут дорасти до уровня 5-6 баллов по десятибалльной шкале, но пока этого не произошло. Обстановка спокойная, космический шторм до нас не дошел.

Эти колебания объективно меряются приборами и так же объективно меряется их воздействие на технику.

Возможен выход из строя техники и космических аппаратов, и в этом главная опасность бурь, потому что мы зависим от техники.

Перебои в работе ГЛОНАСС возможны. Возможны нагрузки на приборы, включенные в сеть, потому что воздействие идет не на приборы, а на электрические сети. Если ваш мобильный телефон лежит на столе, то никакому воздействию он не подвергнется.

На Солнце есть цикличность солнечной активности. Эта звезда каждые 11 лет приходит в активное состояние.

Конец 2020 года находится на стыке между двумя максимумами, и ближайшие два-три года активность Солнца будет расти, будет все больше магнитных бурь, вспышек, они будут все сильнее.

Геочувствительные люди, видимо, должны это принимать во внимание.

— Большинство из нас воспринимает Солнце по песне Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце". А что делать человеку, когда геомагнитная буря?

— Как физик я скажу: магнитная буря — это колебания магнитного поля. Многие со школы помнят опыт: берется прибор, меряющий ток, скажем, амперметр с металлической рамкой, и к нему подносится магнит. Стрелка прибора стоит неподвижно. Если магнит покачать, стрелка начинает прыгать. Это говорит о том, что переменное магнитное поле вызывает в проводящих контурах всплеск электрического тока.

На Земле есть огромные такие контуры: электросети, электроснабжение, трубопроводы, металлическая система. В них вызываются токи. Такие системы есть в человеке, их две:

кровообращение, в котором есть ионы и плазма крови;

нервная система, основанная на токах.

Поэтому воздействие магнитных бурь возможно только на кровообращение либо на центральную нервную систему. Токи, которые возникают в человеке, очень-очень слабые, поэтому, если человек здоров, они не могут ничего с ним сделать. Но если учесть предпосылки к хроническим заболеваниям именно этих систем, то они могут быть усилены. Надо в такие периоды к своему здоровью относиться бережнее, принимать препараты. Ванна, может быть, и снимает стресс, но это не способ лечения такого рода воздействий.

— А что считать бурей, а не простым возмущением?

— Магнитное поле Земли никогда не является спокойным, колебания меряются научными приборами в нанотеслах, но для обычного понимания их перевели в 10-балльную шкалу, где 0 — это практически спокойное, а 9 — это максимальное возмущение. По такой шкале от 0 до 3 считается спокойной геомагнитная обстановка, 4 — возмущенной, а 5 и выше — это магнитная буря.

На текущий момент периодически достигается уровень 4, прямо сейчас, когда мы общаемся. Уровня 5 в октябре ни разу не было.

— Какому источнику информации стоит верить, который предупреждает о магнитных бурях?

— Магнитная буря — это планетарное явление. Есть мировая система из 14 магнитных станций, и когда все они синхронно регистрируют колебания поля, это означает, что действительно магнитное поле Земли вышло из равновесия. Такой индекс называется планетарным, и он является главным достоверным источником.

На сайте ФИАН, Физического института Академии наук, транслируется данный индекс. Сам факт регистрации происходит в режиме реального времени.

Спекуляции или научный анализ?

— Некоторые врачи отрицают, что есть метеозависимость. Стоит ли вообще на магнитные бури болезненно реагировать?

— Информация о том, когда буря происходит, доступна из правильных источников. Каждый может сравнить моменты, когда буря происходит, со своим обычным самочувствием и понять, есть ли у него корреляция с таким явлением. Уверяю, что большинство людей ее не почувствует.

Что касается полного отрицания геозависимости человека, я занимаю осторожную позицию, поскольку есть исследования Чижевского и других людей, которые строили множество графиков, где по одной оси активность Солнца, а по другой разные явления: например, число самоубийств в Нью-Йорке. Видна корреляция со всплесками активности Солнца. Достаточно вспомнить, что в истории нашей страны совпали с пиками солнечной активности годы:

1917-й (Октябрьская революция),

1939-й (начало Второй мировой войны),

1991-й (год краха СССР).

Поэтому тут есть почва как для спекуляций, так и для серьезного научного анализа. Это еще предстоит тщательно исследовать.

— У вас есть обратная связь с гражданами? Может быть, люди звонят и говорят, что сейчас у них приборы вышли из строя и магнитная буря происходит?

— Сложность исследований такого рода явлений в том, что тут соприкасается много областей:

один человек сейчас смотрит на Солнце и понимает, что на нем происходит;

другой на Земле измеряет колебания поля;

третий в электросетях работает и видит там колебания;

четвертый — врач, меряет давление пациента;

пятый смотрит на качество мобильной связи.

Чтобы это все соединить, сопоставить, приходится людям друг друга искать и объединяться. Я с большим удовольствием пообщался бы с людьми, которые сидят на электростанциях и имеют информацию; с людьми, которые оценивают качество мобильной связи. Именно чтобы сравнить их результаты прямых измерений со своими результатами. Но пока таких контактов нет. За рубежом такие группы целенаправленно создаются, и они показывают корреляции между выходом техники из строя и помехами в связи с магнитными бурями.

Радиолюбители, использующие эффект отражения ионосферы, лучше всех знают, насколько сильно влияет активность Солнца, и главный для них источник информации о том, возможна ли сегодня связь, — это магнитная буря, полярное сияние и вспышки на Солнце.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова