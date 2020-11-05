Специалисты из Университета Милана оценили влияние солнца на COVID-19

Учёные из Университета Милана раскрыли влияние ультрафиолета на пандемию COVID-19. Они утверждают, что распространение вируса может зависеть от времени года и количества солнечного света, сообщает издание iScience.

Специалисты разработали компьютерную модель, которая показала сценарии развития вирусных заболеваний. Оказалось, что на любую эпидемию влияет объём солнечного света.

Ультрафиолет является природным дезинфектантом, так как обладает способностью бороться с вирусами и бактериями. Зимой обычно очень мало солнца, в связи с чем и наблюдается рост заболеваемости инфекционными заболеваниями.

Ранее замдиректора научно-исследовательского института при Роспотребнадзоре Наталья Пшеничная заявила, что среди симптомов COVID-19 иногда встречается заложенность ушей. Симптом становится угрожающим, если не проходит несколько дней.

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