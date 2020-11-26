На обратной стороне Солнца обнаружили странное пятно

Учёные из Национальной солнечной обсерватории (NSO) Национального научного фонда Америки обнаружили на обратной стороне Солнца большое пятно, сообщает сетевое издание "Актуальные новости". Специалисты отмечают, что с каждым днём оно становится всё больше.

По словам исследователей, речь идёт о зоне выхода в фотосферу Солнца интенсивных магнитных полей. Впервые пятно было зафиксировано 18 ноября, но тогда оно не привлекло внимание учёных. После этого пятно стало увеличиваться в размерах.

Появление пятна учёные смогли предсказать с помощью анализа с применением гелиосейсмологии. Изучив динамику звуковых волн в недрах Солнца, научные сотрудники пришли к выводу, что на обратной стороне Солнца может появиться пятно.