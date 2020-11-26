Учёные из Национальной солнечной обсерватории (NSO) Национального научного фонда Америки обнаружили на обратной стороне Солнца большое пятно, сообщает сетевое издание "Актуальные новости". Специалисты отмечают, что с каждым днём оно становится всё больше.
По словам исследователей, речь идёт о зоне выхода в фотосферу Солнца интенсивных магнитных полей. Впервые пятно было зафиксировано 18 ноября, но тогда оно не привлекло внимание учёных. После этого пятно стало увеличиваться в размерах.
Появление пятна учёные смогли предсказать с помощью анализа с применением гелиосейсмологии. Изучив динамику звуковых волн в недрах Солнца, научные сотрудники пришли к выводу, что на обратной стороне Солнца может появиться пятно.
"Мы применили инновационную методику, позволившую определить, что произойдет на стороне Солнца, которую не видно с Земли, ещё до появления пятна. Это очень важный проект, который показал, что мы можем прогнозировать появление обширных солнечных пятен примерно за пять дней. Прогноз солнечной погоды — актуальная задача в условиях технологически развитого мира, многие системы которого чувствительны к таким событиям", — пояснили представители Интегрированной синоптической программы NSO.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.