Птерозавры совершенствовали лётные навыки в течение миллионов лет

Палеонтологи из Великобритании провели исследование, в результате которого выяснили, что птерозавры совершенствовали свои навыки полёта в течение нескольких миллионов лет. При этом они тратили в два раза меньше энергии, чем их предки, сообщает ТАСС.

Учёные изучали отпечатки птерозавров и отслеживали изменения их внешнего вида. На основании полученных данных они пытались выяснить направление их эволюции.

"Нас давно интересует то, улучшалась ли способность птерозавров летать по мере их эволюции, а также то, помогал ли этот навык им выживать. Наша новая методика позволила нам ответить на этот вопрос", — рассказал профессор Редингского университета Крис Вендитти.

В результате специалисты выяснили, что в процессе полёта птерозавры научились экономить энергию и при этом больше времени проводить в воздухе, чем их предки. Так, они тратили на 50% меньше энергии на перемещение килограмма массы на метр.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марокко обнаружили новый вид птерозавра с острым клювом.