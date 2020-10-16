В Марокко обнаружили новый вид птерозавра с острым клювом

Палеонтологи из университетов Бата и Портсмута обнаружили на территории Марокко останки странного птерозавра. По размерам он сопоставим с современной индейкой. Но его главная особенность — это загнутый клюв, как у киви, сообщает Cretaceous Research.

Новый вид получил название Leptostomia begaaensis. Он жил 145-66 млн лет назад. Сначала учёные приняли остатки клюва за кость рыбы, но потом обратили внимание не необычную текстуру.

Птерозавры — довольно разнообразный отряд вымерших летающих рептилий. Они были огромных размеров. Но Leptostomia begaaensis явно выделялся на фоне сородичей.

"Мы никогда раньше не видели ничего подобного этому маленькому птерозавру", — пояснили исследователи.

Палеонтологи выяснили, что птерозавр с помощью клюва добывал себе пищу. В его рацион входили червяки, ракообразные и моллюски.

"Именно птерозавры первыми освоили такой способ "охоты". Птицы заново изобрели то, чего птерозавры уже достигли десятки миллионов лет назад", — пояснили ученые.

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