Что на самом деле происходит в момент смерти?

Опросив пациентов, которые пережили клиническую смерть, и изучил записи, сделанные в отделении реанимации, глава отдела интенсивной терапии Медицинской школы Нью-Йорка Сэм Парниа пришёл к выводу, что в момент смерти люди в основном находятся в "достаточно комфортном состоянии", сообщает портал Med-heal.ru.

"Многие люди, у которых была зафиксирована клиническая смерть, вспоминают о ярком теплом свете, о также о блаженстве и комфорте. Все это можно объяснить научными фактами — в процессе умирания снижается объем поступающего в мозг кислорода, поэтому мыслительный орган начинает отключать отдельные цепи нейронов. Человек перестает ясно осознавать действительность", — утверждает Парниа.

Также он добавил, что после остановки сердца прекращается кровоснабжение всех жизненно важных органов, поэтому человек умирает. Если врачам удается запустить сердце, то пациент плавно отходит в мир иной. Иногда врачам удаётся вернуть пациентов "с того света", запустив сердце.

Многие люди, которые балансировали на грани жизни и смерти, рассказывали о своих ощущениях. По их словам, они чувствовали комфорт и умиротворение.

В момент клинической смерти некоторые люди видят умерших родственников или ощущают присутствие неких высших сил. Парниа объяснил, что всё это эффекты, которые демонстрирует умирающий мозг.