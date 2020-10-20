Геологи объяснили, как формируются алмазоносные "корни" континентов

Геологи из Московского государственного университета совместно с коллегами из Австралии и Швейцарии провели эксперимент.

Они пытались смоделировать процесс образования алмазов в толще земной коры. Сообщается, что эти драгоценные камни добывают из пород возрастом 1,5 до 3,5 млрд лет.

Учёные пояснили, что алмазы образуются в корнях континентов, именно там для этого есть соответствующие условия.

Речь идёт о нижних слоях земной коры, залегающих на глубине до 350 километров. Там поддерживаются необходимые показатели температуры и давления для кристаллизации углерода и образования самого прочного на Земле материала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Архангельской области нашли алмаз весом в 45,5 карата.

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