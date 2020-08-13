В Архангельской области нашли алмаз весом в 45,5 карата

На месторождении в Приморском районе под Архангельском нашли алмаз весом 45,5 карата (около 9 граммов). Алмаз ювелирного качества, а добыла его компания "Севералмаз".

"На месторождении имени М. В. Ломоносова в Приморском районе Архангельской области добыли крупный алмаз. Ценный минерал ювелирного качества весит 45,5 карата. на данном месторождении уже находили крупный алмаз — минерал коричневого оттенка весом 12,75 карата", — говорится в сообщении правительства Архангельской области.

В компании "Севералмаз" отмечают, что у месторождения им. М. В. Ломоносова есть своя особенность. Там со временем все больше повышается содержание алмазов в руде. Когда карьеры становятся глубже, то в них находят более богатые руды с минералом.