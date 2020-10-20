Археологи раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды Хеопса

Археологи уже в течение нескольких десятков лет пытаются раскрыть секрет пирамиды Хеопса, построенной более 4500 лет назад. Недавно специалисты обнаружили ошибку в работе древних строителей.

Пирамида Хеопса входит в список Семи чудес света. Специалистов всегда поражало то, с какой высокой точностью она была возведена на плато Гиза.

Они считали, что древние египтяне переносили из карьера гигантские камни, а когда работы были завершены, облицовали сооружение белым известняком. Данный материал потом был удалён. Так как удалось установить изначальную структуру пирамиды, учёные смогли выяснить, в чём заключалась ошибка строителей, сообщил исследователь Глен Дэш.

На конструкции были найдены отметины и более 80 точек, откуда египтяне сняли внешние камни. По ним ученые смогли рассчитать длины сторон пирамиды.

Специалисты выяснили, что при строительстве имело место отклонение, из-за этого основание пирамиды не является квадратным. Несмотря на это, учёных всегда поражало то, как рабочим удалось создать такое грандиозное сооружение без специальных инструментов.