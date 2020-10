Северокорейские хакеры атакуют российский ВПК

Хакерская группа из Северной Кореи атакует российские военные и промышленные организации, рассылая мошеннические электронные письма.

Таково мнение экспертов по кибербезопасности Group-IB, которые уверены: Пхеньян начинает расширять свою сеть.

"Это может кого-то удивить, поскольку Россия — одна из очень немногих стран, не испытывающих враждебности к Пхеньяну, у которого очень мало союзников на мировой арене., — говорят эксперты. — Однако мы установили точно, что хакерская группа Kimsuky пыталась собрать конфиденциальную информацию от аэрокосмических и оборонных компаний с помощью фишинговых атак" (цитата "Коммерсантъ").

По словам Анастасии Тихоновой, руководителя отдела комплексных исследований угроз Group-IB, Kimsuky изначально была ориентирована на южнокорейские цели, но с тех пор расширила сферу своей деятельности. В последнее время группа также атаковала предприятия военной промышленности в Украине, Словакии и Турции.

Также в беседе с " Ъ "эксперт по кибербезопасности российской софтверной компании Лаборатория Касперского Денис Легезо пояснил, что северокорейские хакеры, похоже, переключились с политики и коммерции на промышленный шпионаж:

"Недавние фишинговые атаки приняли форму электронного письма о текущих вакансиях в аэрокосмической и оборонной промышленности".

Напомним, что в марте 2015 года Сеул обвинил Пхеньян в том, что он несет ответственность за нападения 2014 года на Korea Hydro and Nuclear Power Co Ltd, которая управляет 23 ядерными реакторами страны.

Ранее в текущем году правительство США пыталось арестовать сотни криптовалютных счетов, после того как их обвинили в участии в северокорейском заговоре с целью кражи миллионов долларов с криптобирж.

