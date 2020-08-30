Евгений Ким: цель Северной Кореи – экономическое развитие

Какие изменения происходят в правительстве Северной Кореи и с чем они связаны, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Евгений Евгеньевич Ким.

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Смена стратегии

— Евгений Евгеньевич, вы сказали, что в правительстве Северной Корее идёт усиление определённых секторов. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.

— Ким Чен Ын два года назад говорил о необходимости развития экономической деятельности в стране. У Северной Корее было два приоритета:

создание ядерного оружия,

экономическое развитие.

Создание ракет ядерного оружия выполнено. Соответственно, сейчас главной стратегией является экономическое развитие. На пленуме центрального комитета партии было решено, что они сейчас сосредоточиваются на экономической политике. В связи с этим в руководстве партии усиливается влияние людей, которые занимаются непосредственно экономикой. Впервые за много лет на последнем заседании политбюро расширился список членов президиума. Президиум политбюро состоит из пяти человек. При Ким Чен Ире, отце нынешнего руководителя, в президиум входили:

руководитель партии,

председатель президиума Верховного народного собрания,

председатель Совета министров,

начальник Главного политуправления корейской народной армии,

начальник генерального штаба.

Причём начальник главного политуправления был выше по должности и по влиянию, чем начальник генерального штаба.

Что сейчас произошло? Три года назад в Северной Корее перестали говорить о политике, которую проводил отец нынешнего руководителя страны — это политика Сун Чжун, то есть первенство армии.

Когда Северная Корея находилась в тяжелейшем положении, нужно было мобилизовать страну и преодолеть сложности. В связи с этим возросла роль военных.

В президиуме политбюро было два человека, представляющих вооружённые силы. Сейчас структура такая: генеральный секретарь партии Ким Ё Чжон, председатель президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, председатель правительства Ким Док Хун, затем заведующий отделом оборонной промышленности и бывший председатель правительства, который был членом президиума политбюро Пак Пон Джу.

Я хочу остановиться на личности Пак Пон Джу и на личности Ким Док Хуна. Оба они начинали трудовую карьеру не как комсомольские работники. Они получили инженерное образование. Причём Пак Пон Джу два раза был премьер-министром. Он в 28 лет стал генеральным директором крупного нефтехимического комбината, затем его карьера была связана с развитием нефтехимической промышленности, и отсюда он попал в аппарат, был назначен председателем правительства. То есть этот человек не находился всю жизнь на партийной работе. Как в своё время у нас Алексей Николаевич Костыгин тоже никогда не был на партийной работе.

Нынешний председатель правительства Ким Док Хун тоже инженер. Он был директором механического завода. Этот завод известен тем, что в 1961 году предложил новую схему управления промышленными предприятиями. В Северной Корее есть такой метод управления. Это несколько напоминало то, что было у нас:

в армии, когда комиссары были главными лицами;

на заводах в 1950-е годы, когда главным действующим лицом был партком.

Техническое руководство предприятием осуществлял директор, а стратегию развития предприятия, воспитательные работы — партийный комитет. Приезжает высший руководитель, встречается с парткомом, вызывает директора завода. Уже в конце своей деятельности отец Ким Чен Ына, да и сам Ким Чен Ын, когда посещал предприятие, встречался не с секретарём парткома, а с директором завода. Ким Док Хун в то время был директором этого завода. Потом он был выдвинут секретарём провинциального комитета партии в северо-западной части Северной Кореи. Это очень закрытый район, где много оборонных предприятий. Ким Док Хун долго там работал.

То есть Пак Пон Джу и Ким Док Хун — это люди, которые выросли как инженеры, и хозяйственники, которые понимают очень хорошо экономику. Они руководствуются не только политическими соображениями, но учитывают и экономические факторы. Это очень важно.

Ещё один новый член президиума политбюро непосредственно сейчас не представляет армию, хотя занимает должность заведующего отделом обороны промышленности ЦК Трудовой партии Кореи. До этого он был командующим ракетными войсками стратегического назначения, принимал непосредственное участие с 2008 по 2017 год в создании ракетно-ядерного вооружения.

Северокорейский путь

— Они все, конечно, политики, но руководствуются главным образом соображениями не отдела агитации и пропаганды, а конкретным делом. Вот поставлена задача экономическая, техническая, и её надо решать. Я думаю, Ким Чен Ын правильно делает, что этих людей сейчас выдвигает на высшие партийные посты. Экономическое положение страны сейчас довольно сложное, потому что санкции, которые были введены против Северной Кореи с 2006 года, и особенно сильные санкции 2016 и 2017 годов, убивают её внешнюю торговлю. Плюс в этом году коронавирус. Они же тоже вынуждены закрыть границы. Приграничная торговля с Китаем, которую можно было оплачивать не через банки, а просто наличными или бартером, очень резко сузилась. Здоровьем людей нельзя рисковать.

Последние полтора месяца практически беспрерывные дожди в южных районах Северной Кореи разрушили:

13 000 домов,

несколько тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий,

мосты,

дороги.

При этом надо отметить, что на последнем пленуме ЦК Ким Чен Ын сказал, что выполнены не все задачи по развитию, поставленные пять лет назад на съезде партии. В то же время он призвал не обращаться за помощью к "внешним силам". Это может привести к заражениям коронавирусом.

В сложное время Ким Чен Ын принимает правильное решение, возвращая страну к нормальной структуре и системе управления, принятым в социалистической стране.

В Советском Союзе никогда министр обороны не был одним из высших руководителей страны. Партия определяет основное направление развития. Но и в партийной структуре продвигаются люли, которые не являются номенклатурными работниками, а имеют очень большой опыт в народном хозяйстве или в какой-то отрасли.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова