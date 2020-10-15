Зоопсихологи воспитали у волка привязанность к человеку

Зоопсихологи утверждают, что привязанность к человеку можно воспитать не только у собак, но и у волков. Исследование учёных опубликовано в научном издании Scientific Reports.

По их мнению, волки тоже могут устанавливать индивидуальные отношения с человеком, который их воспитывает. Но для этого хищника нужно воспитывать с раннего возраста и изолировать его от сородичей. В таком случае поведение волков не будет отличаться от поведения собак.

"В частности, когда владелец собаки или дрессировщик волка находились рядом с ними, те вели себя спокойнее и активнее изучали незнакомую обстановку. Без человека рядом и тех, и других животных охватывал стресс, они начинали скулить и пытались сорваться с поводка", — рассказывает зоопсихолог из Будапештского университета (Венгрия) Тамаш Фараго.

Исследователи пришли к выводу, что поведение одомашненных волков может отличаться от поведения собак только тем, что последние проявляли больше интереса к людям, а волки чаще пытались сорваться с поводка.

Данное исследование поможет учёным выяснить, как происходил процесс одомашнивания собаки.