Клинический психолог из Университета Айовы Эмили Кроска совместно с коллегами изучила реакцию жителей США на различные ситуации, вызванные пандемией COVID-19, сообщает "Медик Форум".
Учёные выяснили, что американцы, которые анализировали свои эмоции, меньше были подвержены стрессу, чем те, кто обесценивал эффекты эмоций.
"Цель состоит в том, чтобы помочь людям лучше принимать и управлять своими эмоциями, находясь в контакте с близкими и нужными занятиями", — рассказывает Кроска.
Исследователи провели опрос, в котором приняли участие 485 человек. Им нужно было описать свой опыт в различных ситуациях, возникших из-за пандемии.
Участники опроса отметили такие физические ощущения, как повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и страх за свою жизнь, а также обязанности, связанные с оплатой аренды, потерю работы и так далее.
На основании полученных ответов учёные попытались измерить "психологическую гибкость" респондентов. Участники опроса, которые анализировали свои эмоции, меньше были подвержены стрессу.
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