Анализ эмоций поможет избавиться от стресса из-за пандемии

Клинический психолог из Университета Айовы Эмили Кроска совместно с коллегами изучила реакцию жителей США на различные ситуации, вызванные пандемией COVID-19, сообщает "Медик Форум".

Учёные выяснили, что американцы, которые анализировали свои эмоции, меньше были подвержены стрессу, чем те, кто обесценивал эффекты эмоций.

"Цель состоит в том, чтобы помочь людям лучше принимать и управлять своими эмоциями, находясь в контакте с близкими и нужными занятиями", — рассказывает Кроска.

Люди, анализирующие эмоции, меньше расстраиваются

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие 485 человек. Им нужно было описать свой опыт в различных ситуациях, возникших из-за пандемии.

Участники опроса отметили такие физические ощущения, как повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и страх за свою жизнь, а также обязанности, связанные с оплатой аренды, потерю работы и так далее.

На основании полученных ответов учёные попытались измерить "психологическую гибкость" респондентов. Участники опроса, которые анализировали свои эмоции, меньше были подвержены стрессу.