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Биологи изучили эволюцию цвета кожи у змей

Швейцарские биологи изучили различные цветовые вариации кожи у маисовых полозов и пришли к выводу, что уникальный серовато-лиловый оттенок у этих рептилий объясняется мутированием гена, который отвечает за образование лизосом. У человека при данной мутации развивается альбинизм.

Биологи изучили эволюцию цвета кожи у змей

Цвет кожи позвоночных зависит от хроматоморфов — клеток, которые находятся в верхних слоях эпидермиса. Существует три основных вида таких клеток. Первый вид отвечает за чёрный или коричневый цвет (меланофоры), второй — за красный и жёлтый (ксантофоры). Также есть клетки содержащие кристаллы, которые отражают свет (иридофоры).

Наличие всех трёх видов клеток обеспечивает разнообразие окрасок рептилий и рыб. А вот у млекопитающих есть только меланофоры.

В ходе изучения окраски кожи маисовых полозов биологи выяснили, что серый и розовый цвет кожи рептилий вызван мутированием гена LYST, который отвечает за образование и передвижение лизосом.

Исследование показало, что новые оттенки кожи появились в результате мутирования.

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