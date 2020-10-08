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Медленное моргание позитивно влияет на общение человека с кошками

Учёные из университетов Сассекса и Портсмута провели эксперимент, который показал, что медленное моргание положительно отражается на общении человека с кошкой.

Медленное моргание позитивно влияет на общение человека с кошками

Исследователи утверждают, что кошки, в отличие от собак, существа недружелюбные.

Но создание эффекта медленного моргания является для них подобием человеческой улыбки. Это помогает установить с кошкой контакт.

Для проведения первого эксперимента учёные привлекли 21 кошку с хозяевами. При медленном моргании питомцы успокаивались, владелец мог находиться рядом со своим любимцем. Кошка часто медленно моргала в ответ человеку.

Во втором эксперимента приняли участие 24 кошки и незнакомые им люди. Оказалось, что кошки с большей вероятностью подходит к человеку, если он будет медленно моргать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что этолог Клаудия Фугацца провела исследование и пришла к выводу, что кошки могут имитировать действия своих хозяев.

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