Кошки могут подражать людям — учёные

Этолог Клаудия Фугацца провела исследование и пришла к выводу, что кошки могут имитировать действия своих хозяев. Результаты исследование были опубликованы в издании Animal Cognition.

Фугацция в течение 10 лет изучала поведение собак. В этом ей помогал приём "Делай, как", в ходе которого собака должна повторить действия человека.

Однажды Клаудия увидела, что её подруга этот же приём использовала со своей кошкой. В результате дальнейших наблюдений она выяснила, что кошки тоже способны имитировать движения своих владельцев — и в 81% случаев у них это прекрасно получалось.

Ранее считалась, что только обезьяны, дельфины, косатки и попугаи могут подражать людям. Однако, некоторые исследователи с недоверием отнеслись к выводам Клаудии.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи извлекли и расшифровали ДНК из древнейших останков домашних кошек на Земле и сделали вывод, что одомашнили их египтяне и жители Ближнего Востока девять тысяч лет назад.

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