Климатологи предупредили жителей Земли об экологической катастрофе

Океанологи и климатологи заявляют, что человечеству следует предпринять срочные меры, направленные на постоянное и долгосрочное наблюдение за Мировым океаном.

По словам исследователей, жизнь большей части населения Земли зависит от морских ресурсов, и климатические изменения могут оказать катастрофическое воздействие на всё население нашей планеты.

Специалисты по климату утверждают, что к повышению температуры воды в море приводит глобальное потепление.

Так, в морях, расположенных на территории Европы, в 2018 году резко повысилась температура. В то же время в северо-востоке части Тихого океана образовалась большая масса тёплой воды.

Температура Мирового океана постоянно повышается, заявили учёные. Они утверждают, что глобальное потепление приводит к повышению кислотности воды вследствие повышения уровня моря, потери кислорода и поглощения из атмосферы углекислого газа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на востоке Антарктиды зафиксировано аномальное таяние льда.