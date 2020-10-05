Океанологи и климатологи заявляют, что человечеству следует предпринять срочные меры, направленные на постоянное и долгосрочное наблюдение за Мировым океаном.
По словам исследователей, жизнь большей части населения Земли зависит от морских ресурсов, и климатические изменения могут оказать катастрофическое воздействие на всё население нашей планеты.
Специалисты по климату утверждают, что к повышению температуры воды в море приводит глобальное потепление.
Так, в морях, расположенных на территории Европы, в 2018 году резко повысилась температура. В то же время в северо-востоке части Тихого океана образовалась большая масса тёплой воды.
Температура Мирового океана постоянно повышается, заявили учёные. Они утверждают, что глобальное потепление приводит к повышению кислотности воды вследствие повышения уровня моря, потери кислорода и поглощения из атмосферы углекислого газа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на востоке Антарктиды зафиксировано аномальное таяние льда.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.