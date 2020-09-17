В США разработали технологию, которая поможет пережить космический полёт. Для этого космонавтов необходимо ввести в состояние анабиоза. Разработку оценил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"На данный момент это не та проблема, которую люди, занимающиеся полётами, будут решать в ближайшее время. Это направление ещё находится в начальной фазе развития. Одно из препятствий здесь — это, конечно, этика.

Если говорить об экспериментах над человеком, даже над животными, то здесь нужно быть осторожными. Это не та задача, которую удастся решить в ближайшем будущем. Пока посмотрим, как дальше будет развиваться это направление.

Здесь нужно будет подумать, как организовать эксперимент так, чтобы это не выглядело как эксперимент над человеком и высшими млекопитающими. Нужно будет выработать подход к решению этого вопроса.

Пока в этом направлении ведутся теоретические исследования, где и без проведения экспериментов с живыми организмами, возможно, удастся что-то выяснить, так что подождём немного", — заключил эксперт.