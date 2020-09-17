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Эксперт оценил технологию, которая поможет пережить космический полёт

В США разработали технологию, которая поможет пережить космический полёт. Для этого космонавтов необходимо ввести в состояние анабиоза. Разработку оценил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Эксперт оценил технологию, которая поможет пережить космический полёт

"На данный момент это не та проблема, которую люди, занимающиеся полётами, будут решать в ближайшее время. Это направление ещё находится в начальной фазе развития. Одно из препятствий здесь — это, конечно, этика.

Если говорить об экспериментах над человеком, даже над животными, то здесь нужно быть осторожными. Это не та задача, которую удастся решить в ближайшем будущем. Пока посмотрим, как дальше будет развиваться это направление.

Здесь нужно будет подумать, как организовать эксперимент так, чтобы это не выглядело как эксперимент над человеком и высшими млекопитающими. Нужно будет выработать подход к решению этого вопроса.

Пока в этом направлении ведутся теоретические исследования, где и без проведения экспериментов с живыми организмами, возможно, удастся что-то выяснить, так что подождём немного", — заключил эксперт.

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