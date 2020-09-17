Разработана технология, которая поможет пережить космический полёт

Исследователям из США удалось определить, что поможет человеку пережить продолжительный полёт в космос.

В отличие от животных у людей нет способности замедлять процесс метаболизма и впадать в спячку. А без анабиоза человек не сможет отправиться в космическое путешествие.

В конце прошлого года учёным удалось погрузить в такое состояние человека с огнестрельным ранением в живот. Его удалось спасти.

Учёные намерены разработать технологии, с помощью которых человека можно будет вводить в состояние анабиоза.

В 2003 году специалисты из Питтсбургского университета ввели собак в сезонную спячку — гибернацию. Их кровь заменили физраствором, и температура их тела снизилась до 10 градусов.

Животные находились в таком состоянии чуть более суток. Когда кровь снова вернули в организм, мозг не повредился. Таким образом, клетки способны находиться без кислорода.

В 2006 году аналогичный эксперимент проводился на базе Мэрилендского университета и Гарвардской медицинской школы. Учёные заменили физраствором кровь 40 подопытных свиньям. Потом им снова вернули кровь.

В живых остались те животные, которые находились в гибернации, и при этом впоследствии были здоровы. Свиньи с нормальной температурой тела не перенесли операцию.

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