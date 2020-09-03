В "СберЗдоровье" объяснили, почему нельзя носить смартфон в кармане

Некоторые врачи утверждают, что частое использование смартфонов негативно отражается на здоровье человека. Медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али в интервью агентству "Прайм" сообщил, что телефон опасно носить в кармане, так как это может навредить репродуктивной системе.

По словам эксперта, учёные провели ряд исследований, но пока им не удалось получить убедительных доказательств.

Но людям в любом случае рекомендуют минимизировать время контакта мобильного телефона с телом. Это связано с тем, что организм человека является электромагнитным прибором, как и смартфон. Каждая клетка создаёт электромагнитное поле и может взаимодействовать с другими магнитными полями. Это оказывает влияние на биохимические процессы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что смартфоны могут вызвать рак щитовидной железы.