Смартфоны могут вызвать рак щитовидной железы

Ученые Йельского университета заявили, что у людей, которые часто используют смартфон, выше риск развития рака щитовидной железы. Но это относится к тем, у кого имеется предрасположенность к развитию данного заболевания.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 900 человек с генетической предрасположенностью к развитию рака щитовидной железы.

В результате ученые выявили связь между возникновением онкологии и использованием смартфона.