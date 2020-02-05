Ученые Йельского университета заявили, что у людей, которые часто используют смартфон, выше риск развития рака щитовидной железы. Но это относится к тем, у кого имеется предрасположенность к развитию данного заболевания.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 900 человек с генетической предрасположенностью к развитию рака щитовидной железы.
В результате ученые выявили связь между возникновением онкологии и использованием смартфона.
"Риск развития рака щитовидной железы у людей, постоянно использующих смартфон, повышается в два раза", — заключили эксперты.
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