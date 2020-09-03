Экологи обнаружили в водоёмах канадской Арктики джинсовые волокна

Учёные обнаружили в водоёмах умеренных широт и в Заполярье, а также у канадского Арктического архипелага и Великих озёр джинсовые волокна.

Экологи утверждают, хотя этот материал природного происхождения, но он очень долго разлагается. Это связано с тем, что в процессе производства одежды используется химическая обработка.

Как джинсовые волокна попали в водоёмы?

Специалисты пришли к выводу, что джинсовые волокна попадают в сточные воды в процессе стирки. Очистные сооружения удерживают только 80% таких нитей, остальные остаются в окружающей среде.

Джинсовую ткань можно сравнить с микропластиком. Она долго не разлагается, сначала попадает в организмы рыб, а потом — и в организм человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в морях Арктики обнаружили "вечные" химикаты. Среди них — HFPO-DA (гексафторпропиленоксид-димерная кислота), безопасность которого до конца не была доказана.