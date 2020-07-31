В морях Арктики обнаружили "вечные" химикаты

Известно, что фторсодержащие поверхностно-активные вещества (PFAS), которые входят в состав средств бытовой химии, являются "вечными", так как в окружающей среде они способны сохраняться в течение тысяч лет. PFAS находят даже а таких отдаленных регионах нашей планеты, как Арктика.

Учёные ещё не до конца исследовали влияние этих химических веществ на здоровье.

Тот факт, что опасные химикаты уже проникли в питьевую воду и пищу, вызывает тревогу у экспертов.

В морях Арктики обнаружили порядка 30 различных видов "вечных" веществ. Среди них — HFPO-DA (гексафторпропиленоксид-димерная кислота), безопасность которого до конца не была доказана.

Эксперты брали пробы воды для анализа в проливе Фрам - здесь смешиваются воды Атлантического и Северного Ледовитого океана. По мнению исследователей, обнаружение опасных химикатов в этом районе Мирового океана — очень тревожный знак.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во льдах Антарктиды обнаружили микропластик.