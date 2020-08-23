TikTok подаст в суд на Дональда Трампа

Социальная сеть TikTok 24 августа подаст в суд на американского лидера Дональда Трампа, чтобы оспорить запрет приложения на территории США.

Ранее президент Америки 14 августа издал указ, который обязал китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент социальной сети в течение 90 дней. Основными претендентами на покупку приложения выступили Microsoft и Oracle.

Представители соцсети указывают на то, что президент страны принял незаконное решение.