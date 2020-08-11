Электромагнитное поле поможет побороть страх

Итальянские специалисты придумали способ, который помогает человеку справиться со своим страхом. Для этого используются электромагнитные поля, которые оказывают определённое воздействие на участки головного мозга.

При этом человек помнит всё, что с ним происходило, но уже не испытывает лишних эмоциональных всплесков к каким-либо негативным ситуациям.

Иными словами, у человека есть возможность "отредактировать" любые события. Для этого используется трансчерепная магнитная стимуляция, которая влияет на нейронные связи мозга.

По мнению автора Симона Баттальи, данный способ не нарушает обычную работу всего организма, поэтому его стали применять врачи-психотерапевты во многих своих практиках. Благодаря новым разработкам специалисты смогут лучше понять, как устроена память человека, а также быстрее и эффективнее справляться с чувством страха и лечить нарушения психики.

Ранее психолог Светлана Шарко рассказала о роли страха в жизни человека и о том, как преодолеть нерешительность.