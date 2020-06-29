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Автор Инна Новикова

Психолог: человек может выйти из категории трусливых и нерешительных

Общество

О роли страха в жизни человека и о том, как преодолеть нерешительность, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой психолог Светлана Шарко.

Мера страха

— Светлана, давайте поговорим сегодня о страхе. В нашей жизни много всего хорошего. Я увидела у вас лозунг "Жизнь прекрасна". Она действительно прекрасна. Тем не менее мы только вышли из первой волны пандемии, которая нас очень сильно напугала, из-за самоизоляции возникло много проблем. Осенью нам обещают еще одну пандемию, может быть, более жесткую. Говорят, что на самом деле ничего не закончилось, нам по-прежнему нужно остерегаться и ждать. Скажите, пожалуйста, Светлана, страх помогает усидеть дома, уберечься от болезни? Мои коллеги рассказывали и показывали всякие ужасы и говорили: мы специально вас пугаем, чтобы вы сидели дома. Такой подход правильный?

— У меня другое представление. Страх свойственен всем людям. Мы живем с определенной долей страха, которая является границей, показывает нам, куда не надо идти.

Если говорить о переживаниях по поводу коронавируса и пандемии, то страхов было в избытке. Избыточный страх вызывает больше внутреннего напряжения, и человек просто теряет ресурсы.

Как всегда, нужно чувство меры. Была превышена мера в сторону ухудшения психического здоровья, а отнюдь не улучшения.

— Тем не менее страх должен быть, он нас ограждает. Когда люди совсем бесстрашные, это не очень хорошо?

— Совсем бесстрашные — это, скорее, люди с пограничной структурой личности. Страх нам очень нужен. Он является маркером. Вопрос, что мы делаем, когда боимся. Если мы боимся очень сильно, то можем спрятаться и замереть, то есть капитулировать перед страхом, но есть люди, которые от избыточной дозы страха, наоборот, рубашку на себе рвут и идут вперед.

— Как найти меру? Как научиться контролировать себя: когда нужно бояться, а когда нужно себя перебороть?

— Как человек, который много работает с клиентами, я очень скептически отношусь к способности перебороть что-то. У каждого человека есть очень рано сформированные схемы поведения. Например, если человек внутренне уязвим, у него тревожная личность, то он не может собрать себя и сделать что-то. Он все равно будет уходить и бояться. Все очень индивидуально. Я бы от общих советов поостереглась. Если человеку плохо и если у него возрастает тревожность в такие периоды, как пандемия, то я считаю, что не все могут справиться с этим самостоятельно.

— Но ведь известно, что есть люди смелые, а есть трусливые. У смелых людей уровень страха меньше и уровень смелости больше, а у трусливых людей наоборот. Это нужно принять как данность, которую никак невозможно скорректировать?

— Давайте я перейду от смелых к трусливым. Трусость — это не личное качество. Мы же не становимся трусами просто так. У трусости всегда есть основа, истоки, почему человек смелый или трусливый. Это и врожденные качества, и приобретенные. Некоторые свои качества точно стоит принять. Например, я могу про себя сказать, что в каких-то аспектах отношусь к трусливым. Но в моей трусливости много ответственности. Я понимаю, как мне стоит действовать, когда знаю, какая я. Тем, кому трудно, стоит подумать:

  • почему я такой трусливый,
  • чего именно я боюсь.

Потому что мера страха может быть адекватной, а может быть наполнена фантазиями, когда человек сам себя накручивает.

Страх или нерешительность?

— Я знаю людей не трусливых, но очень нерешительных. Есть масса ситуаций, когда люди не могут принимать решения по самым простым вопросам. Наша жизнь — это сплошное принятие решений: какой выбрать трамвай, какой купить хлеб, на каждом углу повернуть направо или налево, сказать или промолчать. Знаю людей, для которых этот процесс исключительно труден даже в самых простых вещах: написать тренеру, например. Человек занимается четыре года, и написать тренеру, когда будет тренировка, уже проблема, потому что "а вдруг я что-то не то скажу". Эти люди могут измениться? Как им объяснить, что не надо бояться принимать решения?

— Мой 20-летний опыт показывает, что некоторым людям объяснить это довольно сложно:

  • с зависимой структурой личности,
  • с внутренним ощущением дефективности,
  • подавляющим эмоции.

Это их домик, который они себе выстроили и в котором живут. Им комфортно.

Вы говорите о свободе выбора — это для взрослой, здоровой, зрелой личности. Не все люди такие, но это не приговор. Человек может выработать нужное качество, но для начала важно не обвинять, а поддерживать, чтобы он увидел у себя:

  • зависимость,
  • внутреннюю заброшенность,
  • запрет выражать эмоции.

Работа тонкая, довольно длительная. По моему опыту, от года до трех лет.

— То есть нужно идти к психологу, только он поможет?

— Да. Есть те, которым можно помочь в беседе небольшим советом. Но есть люди, которые не справляются сами, им нужна помощь:

  • психолога,
  • хорошего друга,
  • духовника,
  • кого угодно, кто поможет.

Это правда.

— Для многих людей это действительно очень большая проблема. Их не 10 и даже не 20 %. Нужны слова, аргументы, разбор старых ошибок? Может быть, дыхательные упражнения, занятия экстремальным спортом?

— Все мы разные. Человеку, которому нужно на что-то решиться, могут помочь и занятия экстремальным спортом. Но я говорю о своем опыте, о своих клиентах. Очень многие приходят с тем, что не могут удовлетворять свои эмоциональные и другие потребности в жизни, то есть "я не могу выбрать". Человеку важно увидеть, какая препона в нем мешает свободному течению жизни. Очень часто это ранняя психологическая защита, которую мы, будучи детьми, выработали в ответ на окружение, воспитание и прочее.

Если ребенок живет в этих условиях, у него нет ни критики, ни ресурса, ни возможности изменить ситуацию, то взрослый человек может справиться и перейти из категории трусливых или нерешительных в категорию людей, которые эффективно управляют своей жизнью.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы эмоции психолог психология светлана шарко пандемия коронавируса
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