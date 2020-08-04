В "Одноклассниках" запустили бесплатный курс для обучения digital

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с видеопродакшеном WMG создали образовательный проект "Знания — это ОК!". Теперь у людей с ограниченными возможностями, и у тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, будет возможность бесплатно получить навыки, востребованные в области digital-индустрии.

Инклюзивный курс "Знания — это ОК!"

Курс представляет собой обучающие видео с субтитрами. Информация подаётся таким образом, что она будет понятно широкой аудитории.

Участники проекта смогут освоить навыки, необходимые для работы в качестве SEO-специалиста, тергетолога, копирайтера.

Занятия начались 3 августа в группе "Знания — это ОК!". Доступ к видеозаписям не будет ограничен. В курс включены как теоретические знания, так и практические занятия. Слушателям курса будут задавать домашние задание. Также им предстоит выполнит проверочные тесты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи "Одноклассников" смогут загружать свои стикеры.