Пользователи "Одноклассников" смогут загружать свои стикеры

У пользователей соцсети "Одноклассники" появилась возможность загружать свои наборы стикеров. В этом им будет помогать чат-бот, который подсказывает и направляет, забирает изображения и выдает ссылку на стикерпак.

Пользователи смогут выражать свои эмоции как с помощью готовых стикерпаков, так и с помощью своего собственного контента.

Стикеры как инструмент продвижения

Благодаря новому сервису авторы, знаменитости и бренды смогут более эмоционально общаться со своей аудиторией в "Одноклассниках".

С помощью своих стикеров бренды смогут встроиться в ежедневную коммуникацию со своими подписчиками. Это позволит им повысить узнаваемость продукта. Для блогеров и селебрети предусмотрены дополнительные возможности, которые позволят им расширить круг своих поклонников в ОК.

Если пользователю понравился стикер в сообщениях или комментариях, то, нажав на него, он добавит себе весь наборю. Таким образом стикеры будут распространяются среди пользователей социальной сети.

Пользователей, которые создадут свои наборы до 30 июня, получат шанс выиграть приз от "Одноклассников".

Среди участников будут разыграны:

10 вертикальных пылесосов Bosсh будут разыграны среди всех авторов;

5 смартфонов iPhone 11 получат создатели популярных стикеров, получившие наибольшее число установок;

автор самого креативного стикерпака получит награду "Выбор редакции" и один смартфон iPhone 11.

Имена победителей будет названы 3 июля в группе "Стикеры в ОК".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в "Одноклассниках"к звонку можно подключаться без авторизации в соцсети.