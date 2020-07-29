В ходе исследований были обнаружены микроРНК, которые способствуют восстановлению волосяных фолликулов. В будущем это открытие поможет создать эффективное средство от облысения.
Оказывается, волосяные фолликулы не исчезают, а просто сжимаются. Поэтому учёные решили, что можно активировать клетки дермальных сосочков, которые контролируют цикл роста фолликулов.
Специалисты провели эксперимент на мышах: участки их тел смазали 2D- и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков, а затем сравнили полученные результаты с препаратом "Миноксидил".
"3D-клетки в кератиновом каркасе показали наилучшие результаты по сравнению с другими вариантами, поскольку опыт имитировал микросреду волос, а каркас удерживал их в нужном месте", — пояснил автор исследования Ке Чен.
Изучив состав микроРНК, учёные пришли к выводу, что молекула miR-218-5p играет главную роль в процессе восстановления волос, поэтому её можно использовать для изготовления крема или лосьона от облысения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разработали новую технологию лечения облысения.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.