Новый препарат избавил мышей от облысения за две недели

В ходе исследований были обнаружены микроРНК, которые способствуют восстановлению волосяных фолликулов. В будущем это открытие поможет создать эффективное средство от облысения.

Оказывается, волосяные фолликулы не исчезают, а просто сжимаются. Поэтому учёные решили, что можно активировать клетки дермальных сосочков, которые контролируют цикл роста фолликулов.

Специалисты провели эксперимент на мышах: участки их тел смазали 2D- и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков, а затем сравнили полученные результаты с препаратом "Миноксидил".

"3D-клетки в кератиновом каркасе показали наилучшие результаты по сравнению с другими вариантами, поскольку опыт имитировал микросреду волос, а каркас удерживал их в нужном месте", — пояснил автор исследования Ке Чен.

Изучив состав микроРНК, учёные пришли к выводу, что молекула miR-218-5p играет главную роль в процессе восстановления волос, поэтому её можно использовать для изготовления крема или лосьона от облысения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разработали новую технологию лечения облысения.