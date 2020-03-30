В Японии разработали новую технологию лечения облысения

Ученые из Медицинского университета Токио разработали новую технологию, с помощью которой можно помочь пациентам, страдающим облысением.

В чём суть разработки?

Восстановить волосы можно будет за счёт трансплантации клеток собственных волос пациентов непосредственно в кожу головы. Это позволит активизировать рост шевелюры.

Японские ученые протестировали новую технологию на 50 мужчинах и 15 женщинах в возрасте от 33 до 64 лет.

В результате после проведения трансплантации они смогли увеличить объем их волос на 8%. Авторы исследования считают полученные результаты воодушевляющими.