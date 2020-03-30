Ученые из Медицинского университета Токио разработали новую технологию, с помощью которой можно помочь пациентам, страдающим облысением.
Восстановить волосы можно будет за счёт трансплантации клеток собственных волос пациентов непосредственно в кожу головы. Это позволит активизировать рост шевелюры.
Японские ученые протестировали новую технологию на 50 мужчинах и 15 женщинах в возрасте от 33 до 64 лет.
В результате после проведения трансплантации они смогли увеличить объем их волос на 8%. Авторы исследования считают полученные результаты воодушевляющими.
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