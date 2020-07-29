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Учёные раскрыли секрет полёта древесных змей

Наука

Все представители рода змей Chrysopelea способны перемещаться по воздуху, но Chrysopelea paradisi (или райская украшенная змея) смогла научиться летать.

Благодаря своей способности эти змеи могут перемещаться на большие расстояния.

Биологи выяснили, что у этих змей нет никаких дополнительных органов.

Древесные змеи отточили рефлексы своего тела

Джек Соча, профессор из Политехнического университета Вирджинии разработал 3D-модель поведения змеи Chrysopelea в полёте. Это позволило им выяснить, что перед полётом змея сплющивает своё тело, оно превращается в плоское крыло.

Змея постоянно извивается. Во-первых, это позволяет избежать опрокидывания из-за сопротивления воздуха. Во-вторых, змея извивается и корректирует дальность полёта, иными словами, она может управлять им, а не просто перемещаться по телу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты

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