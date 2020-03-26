Яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты

Британские ученые решили изучить, что привело к тому, что в процессе эволюции змеи были наделены системой яда. Сейчас змеи используют яд для охоты и для защиты.

Но что первично?

Ученые опросили около серпентологов (змееловов) на предмет болевых ощущений, которые те испытывали в момент укуса ядовитых змей.

"Защитный эффект яда обеспечивается благодаря тому, что в момент укуса у противника возникает мгновенная сильная боль, что должно отпугнуть его. Но серпентологи сообщили, что такую боль вызывает только несколько видов змей", — сообщили ученые.

Следовательно, изначально змеи использовали яд для охоты, а защитные функции появились у змеиного яда позднее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Мадагаскаре найдена змея-призрак.