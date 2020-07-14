В Швеции разработали мобильное приложение с "картой сокровищ"

В Швеции разработали новое мобильное приложение в виде "карты сокровищ", с помощью которого можно будет равномерно распределить отдыхающих по пляжам города Хельсинборга.

Хельсинборг находится на берегу пролива между Швецией и Данией. Это место пользуется большой популярностью у местных жителей. Люди предпочитают отдыхать только на четырех пляжах, а 19 остаются пустыми.

Власти рассчитывают, что люди заинтересуются игрой со сбором бонусов, которые потом можно обменять на разные призы. Для того чтобы получить бонусы, нужно будет посетить различные точки на карте, в том числе и те, которые расположены на не столь популярных пляжах.

Пока сложно сказать, поможет ли игра равномерно распределить отдыхающих по пляжам, но шведские специалисты полагают, что вероятность этого достаточно высока.

Стоит напомнить, что в Швеции отказались от введения в стране карантина для сдерживания коронавирусной инфекции. Но власти страны убедительно просят жителей соблюдать меры профилактики и социальную дистанцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Европе создадут приложение для отслеживания носителей COVID-19.