Создан фонарик, улучшающий зрение за три минуты в день

Британские разработчики из Университетского колледжа Лондона создали светодиодный фонарик, который призван улучшить ухудшающееся зрение человека.

Как это работает?

По словам специалистов, если излучаемый устройством тёмно-красный свет воздействует на глаза в течение трёх минут в день, уже через две недели будет достигнут положительный эффект.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 человека — мужчины и женщины в возрасте от 28 до 72 лет. У них не было никаких глазных заболеваний. В течение 14 дней участники исследования по три минуты в день смотрели на фонарик, длина тёмно-красного луча которого составляла 670 нм.

Оказалось, что разработка оказывает влияние не только на зрение молодых людей, но и заметно улучшает его и у лиц старше 40 лет. У последних степень улучшения цветовой контрастной чувствительности колбочек (способности распознавать оттенки) составила 20%.

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