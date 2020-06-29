Кибермошенники украли у Грефа $2 тыс.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как однажды кибермошенники украли у него $2 тыс. после того, как он вернулся из зарубежной поездки.

"Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали", — сообщил Греф.

Когда он вернулся в Москву, ему стали поступать сообщения о совершенных транзакциях: с его карты за раз списывали по 500 долларов.

"Мы еще не создали системы блокировки, основанные на искусственном интеллекте. У меня успели снять $2 тыс., пока дозвонился в банк и заблокировал карту", — сказал он.

Член правления РОЦИТ, руководитель центра "Безопасный интернет" Марк Твердынин рассказал, как не стать жертвой кибермошенников. Он отметил, что в первую очередь это вопрос цифровой грамотности, поэтому для того, чтобы защититься от угроз такого характера, необходимо проводить просветительную деятельность среди населения.