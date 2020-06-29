Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как однажды кибермошенники украли у него $2 тыс. после того, как он вернулся из зарубежной поездки.
"Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали", — сообщил Греф.
Когда он вернулся в Москву, ему стали поступать сообщения о совершенных транзакциях: с его карты за раз списывали по 500 долларов.
"Мы еще не создали системы блокировки, основанные на искусственном интеллекте. У меня успели снять $2 тыс., пока дозвонился в банк и заблокировал карту", — сказал он.
Член правления РОЦИТ, руководитель центра "Безопасный интернет" Марк Твердынин рассказал, как не стать жертвой кибермошенников. Он отметил, что в первую очередь это вопрос цифровой грамотности, поэтому для того, чтобы защититься от угроз такого характера, необходимо проводить просветительную деятельность среди населения.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.