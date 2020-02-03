Эксперт рассказал о способах защиты от кражи денег в Сети

Только у жителей Сахалина в 2019 году киберпреступники украли 35 миллионов рублей.

Как россиянам защититься от действий мошенников, которые работают по телефону и в Сети и как не потерять свои деньги изданию Правда.Ру рассказал член правления РОЦИТ, руководитель центра "Безопасный интернет" Марк Твердынин.

По его словам, это вопрос повышения цифровой грамотности. Только массированная просветительная деятельность может помочь нашим гражданам защититься от подобных угроз, убежден эксперт.

"Почему это происходит? Потому что люди не могут идентифицировать мошенника. Они считают, что действия производятся сотрудниками банка. Проверить нет возможности, потому что там психологическое давление оказывается, что операции должны совершаться сейчас мгновенно и приниматься решения, не дают возможность неподготовленному или подготовленной жертве какие-то действия произвести. Обычные правила безопасности: никогда не принимать подозрительный звонок, не вступать в разговор с якобы представителями банка. Это то, что касается телефона. Всегда перезванивать", — заявил Твердынин.

Также эксперт посоветовал Сне держать банковские карты рядом с PIN — его лучше запомнить, PIN не должен быть простым.